Paco Jémez suelta una nueva bomba: "Las Palmas es el peor equipo que juega de los que he entrenado"

Paco Jémez tiene por delante la difícil tarea de salvar a Las Palmas y con el equipo a siete puntos de la salvación, la situación no parece estar en el mejor momento para el conjunto amarillo. Pese a todo, Jémez no se muerde la lengua cuando habla de los suyos y en una entrevista para 'TerritorioUD' de Canarias en Hora, Paco ha vuelto a ser sincero ante los micrófonos.

"Este es el peor equipo que ha jugado de los que he entrenado en mi carrera y el 95% de la responsabilidad es mía. Todos los jugadores no son iguales y no todos interpretan el mismo mensaje", comentó Jémez.

El mensaje del entrenador de Las Palmas no es muy positivo a fin de cuentas, pero paradójicamente, Jémez cree que sí pueden sacar puntos ante el Real Madrid, su próximo rival: "Nadie va a pensar que podemos quitarle un punto o tres al Madrid como nadie pensaba que le íbamos a quitar uno al Barcelona".