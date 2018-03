Linchan a Higuaín en Twitter tras su mal partido ante España

Gonzalo Higuaín ha vuelto a la selección para callar bocas a base de goles, pero en los dos partidos que ha disputado tras su regreso ha sido totalmente al revés. La afición de Argentina estalló tras el mal partido del delantero de la Juventus ante España que acabó con goleada por 6-1 del combinado de Lopetegui.

En Twitter, los aficionados de la albiceleste se han despachado a gusto con su delantero. Insultando no hay nadie como los argentinos y los mismos no se han guardado nada dentro a la hora de valorar a su ariete.

Argentinos insultando a Higuain por el partido de hoy. No me debería reír pero la frase "CATADOR DE RAVIOLES PARALITICO" me ha dejado en el suelo 😂 pic.twitter.com/cP2jNH9NUT