El meme de los memes que se mofa de Higuaín y se ha convertido en viral

La goleada sufrida ante España (6-1) el pasado martes en el Metropolitano, ha dejado secuelas en la afición argentina. Si hay un hombre especialmente señalado, ese es Gonzalo Higuaín. El delantero de la Juventus no tiene suerte con la Albiceleste. Como si de una maldición se tratara, el Pipita no hace más que fallar ocasiones clamorosas una y otra vez. Los argentinos ya están hartos de su falta de puntería y no esconden su indignación.

Los insultos y los memes con Higuaín como principal protagonista se convirtieron en una constante en las redes sociales tras la debacle argentina en Madrid.

Qué insulto a Higuaín eres. Mes q naciste:

1Gordo termotanque

2Arruinador alegría

3Terrorista choripan

4Cabeza desodorante

5Tobogán piojos

6La concha de estiércol

7Pelo Verga

8Catador esperma

9Cementerio de canelones

10Planetario de venérea

11Sida

12Paralítico#EspañaArgentina — Ali (@AlicRuiz) March 27, 2018

La tormenta parecía haber terminado, pero este fin de semana un meme sobre Higuaín recorrió las redes sociales y se convertía en viral.

El meme de Hiaguáin que recorre las redes sociales

La pesadilla del Tripita con la Albiceleste parece no tener fin.