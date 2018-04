Mourinho coloca a su hijo en el cuerpo técnico del Manchester United

Aún se desconoce por qué el hijo de José Mourinho se sentó el otro día en el banquillo de Old Trafford para ser uno más del cuerpo técnico del Manchester United ante el Swansea, pero la realidad es que Zuca, como se le conoce en su círculo más cercano, estuvo junto a su padre este fin de semana.

Hasta hace bien poco, Zuca estaba jugando como portero en el Fulham inglés, pero parece que podría cambiar la portería por los banquillos para seguir la estela exitosa de su padre.

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted ⚽⚽🔴⚫ pic.twitter.com/aWwVoTHzKe