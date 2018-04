La doble vara de medir de Maldini con un exjugador del Real Madrid

Julio Maldini, periodista de Movistar, comentarista habitual en los partidos del Real Madrid, está siendo criticado en las redes sociales a raíz de un comentario que ha escrito sobre Sami Khedira, jugador de la Juventus de Turín.

Hilo de tweets de Maldini

En 2011, cuando el internacional alemán jugaba para el Real Madrid, Maldini dejó varios comentarios negativos sobre Khedira. "No soy gran admirador de Khedira. No sé bien a qué juega la verdad", "Para mí Lass (Diarra) es mejor jugador que Khedira con diferencia", "La lista de candidatos a balón de oro suena a politiqueo. Que estén Lahm o Khedira y no Busquets es grotesco", escribió.

Ahora Maldini no piensa igual. Incluso insta a recuperar "la discusión sobre el pedazo de futbolista que es Khedira", escribió este lunes. Este pasado fin de semana, en la victoria de la Juventus, aseguró que "Khedira es un jugadorazo, infravalorado durante y tras su paso por el Real Madrid".