¿Qué está ocurriendo con el escudo del Atlético de Madrid?

Libertad Digital estuvo presente en el partido que disputaron Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña en el Wanda Metropolitano el pasado fin de semana y el sentimiento general de la afición sobre el debate generado en torno al nuevo escudo es claro: quieren volver al escudo antiguo.

Por más que se intente hablar u ocultar las preferencias de la hinchada rojiblanca con una cortina de humo basada en que los cánticos son "sólo de unos pocos", el último partido en el Metropolitano demostró que la opinión es casi unánime entre los aficionados y no sólo un hecho defendido por el fondo sur del estadio colchonero.

"El escudo no se toca", "este es nuestro escudo", canta el Metropolitano. pic.twitter.com/248zaUbmbO — Ignacio Ojeda (@Ojeda_SB) 1 de abril de 2018

Bajo el hashtag #ElEscudoNoSeToca, los seguidores del Atlético de Madrid convirtieron su lema en trending topic para posteriormente mostrar su opinión en el propio estadio. No fueron unos pocos ya que todo el estadio se unió al cántico que reclamaba el regreso al antiguo escudo. El mensaje era claro y el destinatario también: la directiva.

Actualmente existen dos tipos de aficionados del conjunto rojiblanco: el primero de los grupos no tolera el nuevo escudo mientras que el segundo sí lo hace, pero prefiere volver al que lucieron hasta el curso pasado. Por esa razón, la afición pide que, en caso de duda, por parte de la directiva se realice una consulta a los socios para conocer su opinión, algo que no se hizo para el cambio de escudo.

Problema social y económico

José Luis Sánchez Ayuso, presidente de la organización Señales de Humo, pasó por los micrófonos de esRadio y con Juanma Rodríguez en El Primer Palo analizó la situación tanto a nivel social como a nivel económico.

"No hay ningún seguidor del Atlético que prefiera el escudo nuevo al antiguo. Se ha demostrado que ha sido un fracaso desde el punto de vista pragmático. Esto no lo ha abierto ningún colectivo en particular. Esto viene porque el responsable del club en materia de patrocinio deportivo les dice que las ventas van fatal y que se están comiendo todo el material que no se ha vendido. La junta se reúne y se dan cuenta de ello porque la afición no se identifica con este escudo", comentó José Luis Sánchez.

Con el debate puesto nuevamente en el disparadero, la afición anhela que sus deseos sean escuchados y, como bien reconoció el presidente de Señales de Humo y accionista del Atlético, hay opciones de que haya un final feliz para la hinchada madrileña siempre y cuando el club reaccione: "No sólo podría regresarse al escudo antiguo sino que habría la opción de realizar un nuevo diseño o que conviviesen el antiguo con el nuevo".

Incluso hay seguidores que han diseñado lo que para ellos sería la mejor modernización del escudo que más les representa.

Lo he hecho en cinco minutos y que quede claro que yo soy partidario del escudo de siempre, pero creo que esta idea refleja más lo que es el #Atleti que el logotipo actual. #ElEscudoNoSeToca pic.twitter.com/9OcwJTXmAl — Jose Del Pozo (@jldelpozo) 2 de abril de 2018

Mientras se continúa la espera para saber si el club por fin escucha a su masa social, las redes sociales siguen inundadas de comentarios en favor del escudo antiguo.