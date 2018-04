Un exdirectivo del Barcelona ataca a Tebas: "Es un facha y un nazi convencido"

El pasado fin de semana salieron a la luz unas declaraciones de Javier Tebas acerca de la final de Copa que tendrá lugar en el Metropolitano entre Barcelona y Sevilla. Nuevamente, el tema de los pitos al himno salió a relucir y el presidente de la Liga fue contundente.

"Yo no sé si hay sanciones económicas. Es que la Copa del Rey no es de la Liga. Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino... yo no puedo cambiarlo, es lo que hay. Ya no digo que es previsible, se pitará. Decir 'previsible' hace un acto de buena voluntad. Dentro de no mucho tendría que cambiar, tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano", comentó Tebas.

Unos días después ha llegado la primera contestación para el máximo mandatario de la LFP y ésta ha venido de la boca de un exdirectivo del Barcelona que ejerció el cargo durante el mandato de Joan Laporta. Su nombre es Albert Perrín.

"Tebas es un facha, repugnante y nazi convencido. El holocausto le llena de orgullo y satisfacción. Tebas no dice en broma lo del 155. Él lo dice porqué lo siente. Es un facha y está actuando como lo que es. A él, el PP le queda muy, muy a la izquierda", sentenció Perrín en una entrevista para La Sexta.

Duras declaraciones que a buen seguro serán noticia en las próximas horas. Javier Tebas aún no se ha pronunciado.