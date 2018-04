El Atlético de Madrid ejerce de coco en la Europa League y ese cartel de favorito tiene cosas buenas y cosas malas. La parte negativa está innegablemente encabezada por la ausencia de los rojiblancos en la Champions, pero la cosa no queda ahí ya que aparte de no tener opciones de pujar por el premio gordo, el exterior exige que el equipo del Cholo gane sí o sí. Todo porque es un trofeo de menor calado que la Liga de Campeones y el Atlético un equipo que debería estar peleando por llegar a Kiev y no a Lyon.

Por suerte para el club colchonero, esas insistentes demandas, que llegan a montones desde fuera y cada vez menos desde dentro, no afectan a la mentalidad de los hombres del Cholo que prefieren girar la moneda y ver la parte positiva: siendo el coco, los rivales te ven con mucho respeto y a veces hasta lo hacen con miedo. Ese factor lo explota el Atlético y ante el Sporting de Portugal lo llevó a su máximo exponente.

La pareja de centrales formada por Coates y Mathieu fueron el jugador número 12 y 13 del cuadro madrileño y dos regalos suyos fueron devueltos por parte del Atlético de Madrid en forma de goles. Obsequios defensivos y también ofensivos porque en el tiempo de descuento, el Sporting tuvo el 2-1 y, aún no saben cómo, lo mandaron al limbo.

El Atlético acaricia las semifinales con un balance en la Europa League de 15 goles a favor y sólo dos en contra. El coco ejerce como tal.

Regalos por doquier

El Sporting de Portugal llegó al Wanda Metropolitano con más miedo que respeto y sobre todo con una pareja de centrales que decidieron sangrar por ellos mismos cuando el Atlético ni siquiera había intentado morderles. En el minuto 1, fallo de Coates, recuperación de Costa y gol de Koke.

En el 39', despropósito de Mathieu, balón para Griezmann y tanto del francés. Vale que no hace falta motivar al Atlético para ganar esta Europa League, pero ponérselo en bandeja...

De central a central y fallo porque me toca. El Atlético cogió la buena corriente que le dejó el Sporting de Portugal y sin mayores complicaciones, exceptuando una buena parada de Oblak en un mano a mano con Martins con 1-0 en el marcador, Simeone vio sobre el césped cómo su equipo mandaba con facilidad.

Fiesta del obsequio del Sporting

Si la primera parte fue un regalo tras otro del Sporting de Portugal, no fue muy diferente la cosa en la segunda parte. El gesto que más veces repitió su entrenador, Jorge Jesús, fue echarse las manos a la cabeza. El Atlético, por su lado, se quedó con cara de decepción relativa ya que el 2-0 es un gran resultado, pero el 3-0 lo hubiese sido aún más.

La impotencia rojiblanca la reflejó muy bien Diego Costa. El delantero de Lagarto no se explica cómo acabó el partido sin marcar el gol que tanto persiguió y que tanto se empeñó en regalarle Coates. Otra vez el uruguayo y nuevamente en el mismo minuto. Nada más comenzar la segunda parte, fallo en el control del central del Sporting, mano a mano de Costa con Rui Patricio y parada del portero portugués. El guardameta luso miraba al cielo por no mirar a la cara de sus centrales.

Más oportunidades de Costa, un gol bien anulado a Godín, ocasión de Juanfran... Al Atlético se le atragantó el 3-0 y los minutos finales sin ese gol definitivo le empujaron hacia atrás. El Sporting vio algo de luz, en parte a que la pelota cuanto más lejos estuviera de Coates y Mathieu mejor, y tuvo en el último suspiro una doble ocasión que fue la guinda a su noche de regalos para el rival. Montero, portería a dos metros y con Oblak en el suelo tras una primera parada, decidió mandar el balón a las nubes. Si lo intenta otra vez y quiere fallarla, la mete.

El 2-0 no se movió y el Atlético viajará a Lisboa con dos buenos obsequios en la maleta. El rumbo sigue fijado en Lyon.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa (Gameiro, m. 53), Saúl, Gabi, Koke; Griezmann (Vitolo, m. 89); y Diego Costa (Thomas, m. 87)

Sporting de Portugal, 0: Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Fabio Coentrao (Ribeiro, m. 80); Battaglia, William Carvalho (Acuña, m. 45); Gelson Martins, Bruno Fernandes (Freddy Montero, m. 87), Bryan Ruiz; y Bas Dost

Goles: 1-0, m.1: Koke; 2-0, m.39: Griezmann

Árbitro: Sergei Kasarev (Rusia). Mostró tarjeta amarilla los locales Saúl (m.25), Savic (m.63) y Koke (m.81), del Atlético de Madrid; y a Coentrao (m.56), Piccini (m.57) y Bas Dost (m.73)

Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Europa League disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid ante 53.301 espectadores