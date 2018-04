Maradona tilda a Sampaoli de "traidor"

Diego Armando 'el atizador' Maradona vuelve a la carga'. El 'Pelusa' no para de repartir estopa cada vez que abre la boca. El último damnificado ha sido el actual seleccionador argentino, Jorge Sampaoli.

Ojo a las declaraciones de Maradona, que llega a llamar traidor al ex del Sevilla:

Llega a la selección con un arsenal de ayudantes y le quiere explicar que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más erra. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli, o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener el respeto grande por lo que dejamos nosotros, por lo que hicimos nosotros con argentina. A mí ya Sampaoli me traicionó. Cuando salió campeón Argentina de la Copa Davis, me dijo que él me quería hacer un homenaje en Sevilla y después quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado ondas por otros lugares. No quería hablar con Maradona: quería más acercarse a la selección que otra cosa