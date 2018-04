No va a ocurrir y en la Real Federación Española de Fútbol no se toman en serio la petición, pero es un hecho: un diputado finlandés quiere a España fuera del Mundial por la "crisis catalana".

Mikko Kärnä, miembro del partido del Centro de Finlandia, ha pedido a la FIFA a través de su cuenta personal de Twitter la descalificación de España de Rusia hasta que "no se solucione de forma pacífica el conflicto catalán".

El diputado en cuestión quiere que la FIFA "asuma sus responsabilidades y reaccione con firmeza ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Cataluña".

Good morning. My interview on @rac1 yesterday. Ban #Spain from @FIFAWorldCup!!! #Catalonia https://t.co/fF3H2qbSyX