El presidente del Sporting estalla tras la derrota en el Metropolitano y suspende a 19 jugadores

El presidente del Sporting de Lisboa, Bruno de Carvalho, ha anunciado que suspende "inmediatamente" a los 19 jugadores que se mostraron en desacuerdo con sus críticas después de la derrota sufrida el pasado jueves contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (2-0), en la ida de cuartos de final de la Europa League.

El excéntrico directivo lo proclamó en su cuenta de Facebook, primero en difusión pública y después con restricción exclusiva para su círculo de amigos. De Carvalho ha llamado a los integrantes del Sporting "niños mimados" y gran parte de la plantilla decidió contestar a través de Instagram, donde le lanzaron un mensaje por "no ejercer como el líder que los tiene que arropar", según su parecer.

Esta reacción provocó la ira de Bruno de Carvalho, quien volcó su rabia con palabras como "no respetan nada ni a nadie", por lo que "tendrán que enfrentarse a la disciplina del club".

De esta forma, se desata así una guerra abierta entre directiva y jugadores del club de los leones, y el partido de vuelta contra el Atlético, el jueves 12 de abril en el José Alvalade, se presenta en un clima más que crispado.

Si la suspensión afecta a los jugadores que le plantaron cara en las redes sociales, los aludidos son: Fabio Coentrao, Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Ruben Ribeiro, Gelson Martins, Rafael Leao, Doumbia, Wendel, Piccini, Battaglia, Coates, Acuña, Podence, Montero, Palhinha, Bruno César y Ristovski.

"Ya estoy harto de estos niños mimados. Se creen que van a ir lejos, pero esta vez mi paciencia se agotó con quienes piensan que están por encima del club y de cualquier crítica. Son profesionales rotativos y los que les interesa no es el 'yo' o el 'nosotros', sino ellos mismos", ha dicho Bruno de Carvalho en su Facebook.

Y los futbolistas no se mordieron la lengua a la hora de contestar a su presidente: "Sudamos, luchamos y honramos siempre la camiseta que vestimos. No somos perfectos y no creemos en los jugadores perfectos porque siempre queremos evolucionar".

También destacan "la falta de apoyo en este momento de quien debería ser nuestro líder" y aseguran que "apuntar el dedo para culpar a los atletas públicamente, cuando la unión de un grupo se rige por el esfuerzo conjunto, no es la solución. Todos los asuntos se resuelven dentro del grupo".