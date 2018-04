El Mutua Madrid Open de tenis "peleará por seguir" en la capital de España

El Mutua Madrid Open, uno de los espectáculos deportivos más importantes del año en España, está asegurado en la capital de nuestro país hasta 2021, pero más allá de ese año la negociación para su continuidad aún no está cerrada.

El objetivo de los organizadores es seguir en Madrid, pero deben negociar esa permanencia en la Caja Mágica con el Ayuntamiento de Madrid, que en varias ocasiones ha mostrado cierta reticencia respecto a un torneo que beneficia en muchos grados a la ciudad.

"Nos gusta Madrid y vamos a negociar para resolver nuestra continuidad desde 2021. Vamos a luchar para quedarnos porque si no tendremos que preparar el futuro en otro lugar y nos gusta este. Estamos hablando con el Ayuntamiento de forma cordial. No es un torneo político, no queremos que se politice. Hemos colaborado con cuatro alcaldes y todos han reconocido que el evento era bueno para la ciudad", comentó Gerard Tsobanian, presidente y CEO del Mutua Madrid Open.

Otro de los detalles que dejó la rueda de prensa, correspondiente a los desayunos de Europa Press con presencia también de Manolo Santana y Feliciano López como directores del torneo, fue la posible reaparición en un futuro cercano de la pista azul que sólo se utilizó en el año 2012.

"Estamos trabajando en ello, nos gustó su visibilidad y la idea era mejorar la calidad de la retransmisión", matizó Tsobanian.

Por otro lado, se anunciaron los primeros invitados al torneo: