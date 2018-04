El Mundo desvela que Hacienda investiga a Diego Costa

Diego Costa firmó un acuerdo de patrocinio con Adidas en 2014 y posteriormente abandonó el Atlético de Madrid para acabar recalando en el Chelsea. Ese cambio de España a Inglaterra le puede traer problemas al delantero de Lagarto ya que, según informa El Mundo, Hacienda investiga la declaración de esos ingresos.

Las informaciones del diario hablan de que la mitad del importa percibido no fue declarado en España y por esa razón se le ha abierto una inspección. No se investiga por fraude, pero sí se ponen sobre la mesa los 400.000 euros que faltarían por declarar.

El objetivo de la investigación es revisar la tributación de Diego Costa en dicho año para ver si la misma es correcta o no.

El entorno del futbolista ya se habría pronunciado sobre este asunto: "Costa era residente fiscal en el Reino Unido en 2014. Por lo tanto, no tenía obligación de tributar los referidos derechos de imagen en España, por lo que no advierte que se haya cometido ninguna irregularidad. Costa no percibió el dinero de su patrocinio en España mediante estructuras societarias radicadas en paraísos fiscales gestionadas mediante testaferros. En su caso, percibió los fondos de forma directa en su cuenta corriente personal y el problema al que se enfrenta radica, en principio, simplemente en la no tributación en nuestro país".