Rabieta de Guardiola por la ausencia del VAR en la Premier y recado al Real Madrid

Pep Guardiola quería el VAR en la Premier y su deseo no se ha hecho realidad. El Manchester City sí votó por su implantación, pero otros grandes de la competición no y eso ha enfadado al entrenador español del cuadro 'citizen'.

"Creo que el Manchester City estaba a favor, pero los otros equipos grandes, Chelsea y United, no lo querían. No pasa nada, es algo que llegará, no sólo aquí en Inglaterra, sino en todo el mundo. Los árbitros necesitan ayuda. El fútbol hoy en día es mucho más rápido que antes", comentó Pep.

Aparte de lanzar una indirecta a sus rivales en Inglaterra, Guardiola no quiso dejar pasar la oportunidad de acordarse del Real Madrid.

"Ahora, por ejemplo, todavía no sabemos si era penalti o no era penalti en el partido del Real Madrid en la Champions. Para los colegiados no es fácil y creo que necesitan ser ayudados. Tarde o temprano sucederá", sentenció Guardiola.