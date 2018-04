El curioso caso de Ben Arfa, el único jugador del PSG que aún no es campeón de Liga

El París Saint-Germain se hizo matemáticamente este domingo con el séptimo título liguero de su historia —quinto en los últimos seis años— tras endosar un escandaloso 7-1 al Mónaco de Leonardo Jardim. A falta de cinco jornadas para el final, el cuadro de Unai Emery saca una ventaja de 17 puntos (87 por 70) al conjunto monegasco, que es segundo en la tabla, mientras que el tercero es el Olympique de Lyon con 66.

Sin embargo, el título de Ligue 1 no impedirá que los jeques qataríes busquen un relevo en el banquillo, después del fracaso protagonizado en la Champions contra el Real Madrid al caer eliminado en octavos de final. Emery, que tiene contrato con el PSG hasta final de la presente temporada, no seguirá en principio el próximo curso en el banquillo, y el dueño del club, Nasser Al-Khelaifi, ya ha empezado a buscarle sustituto. En principio, el nuevo técnico será el alemán Thomas Tuchel, que casi lleva un año sin entrenar tras haber sido despedido del Borussia Dortmund en mayo de 2017.

El título liguero se suma a la Copa de la Liga conquistada en marzo pasado a costa del Mónaco (3-0). Además, el equipo de la capital está en semifinales de la Copa de Francia, que los parisinos jugarán esta semana a domicilio contra el Caen —en caso de meterse en la final, se medirían al ganador de la otra semifinal entre el Les Herbiers y el FC Chambly, ambos de tercera división—. Son, en cualquier caso, éxitos menores que no dan lustre al fracaso europeo, con un equipo construido para haber llegado bastante más lejos en la Champions.

En medio de estas celebraciones hay un nombre propio. Es el del franco-tunecino Hatem Ben Arfa, que todavía no es oficialmente campeón de la Ligue 1 2017/18 porque no ha jugado un solo minuto esta temporada con el PSG. El mediapunta, relegado por Emery al más puro ostracismo, lleva ya más de un año sin vestirse de corto. El pasado 5 de abril —justo un año después de haber saltado por última vez al terreno de juego, contra el US Avranches en la Copa de Francia—, colgó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se le veía totalmente sonriente y junto a una tarta y el número 1, celebrando así el año que lleva sin vestirse de corto.

No juega Ben Arfa, pero ello no le impide sonreír de oreja a oreja. Es un tipo simpático, que cae bien, y por ello la afición del PSG quiere que juegue al menos un minuto, en los cinco partidos que quedan hasta el final de campeonato, para que Hatem pueda decir que es campeón de Liga, al igual que todos sus compañeros.

Para ello, los seguidores parisiens han lanzado una campaña en Twitter, con la etiqueta #HatemChampion, para que Emery saque algún minuto a Ben Arfa en los cinco partidos restantes (Girondins de Burdeos, Guingamps, Amiens, Rennes y Caen), y el 21 del PSG sea oficialmente campeón de un torneo que quedó definitivamente resuelto este domingo en el Parque de los Príncipes.

Pese a que el jugador aparece en una imagen del equipo que el club publicó en Twitter tras la victoria, éste debe jugar al menos un minuto para que se le considere oficialmente como campeón, según estipula el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).