Explosiva rajada contra Neymar: "Escupe al club. Es una barbaridad lo que ha hecho..."

Mientras el PSG culminaba el título de la Ligue 1, Neymar pasaba el rato jugando al póker con sus amigotes en Brasil. El comportamiento del brasileño no ha gustado en parís. Una de las voces más críticas con el ex del Barcelona ha sido Christophe Dugarry.

El exjugador del Barcelona no se ha mordido la lengua y ha atizado sin piedad a un Neymar, cuya actitud dista mucho de ser la de un líder:

¿Cómo Neymar no podía estar allí con sus compañeros con el título en juego? ¿Cómo podemos darle la etiqueta de líder a Neymar cuando no viene a compartirlo? ¿Cómo es posible que el PSG pueda aceptar algo semejante? ¿Cómo puede mirar a sus compañeros en los ojos al comportarse de esta manera? Él escupe al club. Creo que es una barbaridad. Si estaba en el Barça, habría que devolver sin ningún problema. Si fuera del PSG estaría muy enfadado. No puedo soportar esos jugadores que solo se miran en el ombligo. Es el colectivo quien gana los partidos, nunca son las individualidades. Y creemos que el PSG puede ganar la Champions League con actitudes como esas ... "