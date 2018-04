Kaká revela por fin qué sintió siendo jugador del Real Madrid

Kaká llegó al Real Madrid en 2009 con la vitola de ser incluso mejor jugador que el otro gran fichaje de esa temporada, Cristiano Ronaldo. No sólo estuvo lejos de ser mejor que el portugués sino que su paso por el Santiago Bernabéu fue calificado de completo fracaso durante las cuatro temporadas que estuvo en Madrid.

En declaraciones para UOL Esporte, Kaká reconoce que vivió un auténtico infierno personal: "En 2009 acepté la propuesta del Real Madrid, pero allí fui completamente destruido por no haber podido dar lo que le había dado al Milan. Estaba completamente perdido".

El exjugador brasileño, ya retirado, también mencionó a José Mourinho, entrenador por aquel entonces del Real Madrid: "José Mourinho fue un entrenador difícil para mí. Teníamos una relación respetuosa, pero complicada. Cuando pensaba que me daría una oportunidad, nunca sucedía. No pude demostrarle que estaba en buena forma. Entrené, luché y recé mucho, pero al no haber recibido la confianza del técnico me di cuenta de que no podía trabajar con él. La alegría que tuve con él fue recibir un mensaje cuando se marchó del Real Madrid y diciéndome que fui uno de los jugadores más profesionales con los que trabajó".