¿Llega a su fin el proyecto del PSG?

Al-Khelaïfi, jeque propietario del PSG, tiene muchos motivos para estar preocupado por su proyecto en el club parisino. Los motivos son tres principalmente y tienen nombre propio: Neymar, Mbappé y Dani Alves.

Empezamos por el último de los antes menciodos, Alves. El lateral brasileño, ex del Barcelona, volvería al Camp Nou con los ojos cerrados y así lo dejó claro en Globo TV: "El Barça es mi casa. Es imposible decir que no volvería, volvería al Barça mañana si me llaman. Si digo que no salí herido mentiría. Yo salí herido porque creo que he luchado mucho para construir una gran historia en el Barça y para dar un resultado inesperado hasta para el propio club. Tanto es así que después ellos quisieron que tuviese una despedida y yo dije no, porque para mí allí va a estar mi eterna casa, entonces, cuando consideras que un sitio es tu casa no tienes que despedirse. ¿Cómo va a haber despedida si vas a volver?".

Alves volvería al Barcelona, Neymar suspira por jugar en el Real Madrid y Mbappé podría acabar en el Manchester City en caso de que el equipo galo fuese sancionado por el Fair Play financiero. La UEFA ya abrió una investigación el año pasado por los presuntos intentos de los propietarios de Qatar de inflar los acuerdos de patrocinio para financiar fichajes y esquivar las normas de la federación francesa.

También se habla de Edinson Cavani ya que el uruguayo todos los años tienes varios pretendientes. Sólo su alta ficha y las promesas de ganar una Champions le han retenido en París.