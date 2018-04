Problemas para Thibaut Cortois a nivel de selección. El exportero del Atlético de Madrid que interesa también al Real Madrid ha sido acusado junto a su padre de "vender a su patria". Las acusaciones llegan por parte de un inquilino anterior del banquillo de la selección de Bélgica, Marc Wilmots.

"Tenía un problema cuando doy la charla a las 18:00 horas y a las 18:15 horas está en las redes sociales. Eso significa que un jugador ha vendido a la selección. Y es en serio. Varios periodistas franceses me confirmaron que el padre de Courtois lo estaba contando", comentó Wilmots sobre las alineaciones filtradas en la Eurocopa.

El predecesor de Roberto Martínez en el cargo no se quedó sólo en una acusación breve sino que amplió sus argumentos: "Eso significa que no respetas a tu patria. Me da pena, porque tengo que esperar entonces a una hora antes del partido a saber la alineación del rival. Y eso es terrible porque el oponente gana tiempo frente a nosotros. Lo sabe todo y puede prepararse mejor".

Courtois estará con Bélgica en el Mundial de Rusia de este verano y parece que también podría seguir en el Chelsea pese al interés del Real Madrid.