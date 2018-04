'France Football' pide perdón a Iniesta por no darle el Balón de Oro en 2010

"Perdón Andrés". Así comienza el editorial del director de France Football, Pascal Farré. Andrés Iniesta dejará el FC Barcelona este verano y no tendrá más oportunidades de ganar el Balón de Oro a no ser que España se imponga en el Mundial de Rusia con un papel protagonista del manchego. Por si acaso ya le han pedido perdón por nor dárselo hace ocho años.

En 2010, Iniesta anotó el gol del triunfo de España en el Mundial, pero Messi ganó el galardón.

Esta es la carta dedicada a Andrés Iniesta