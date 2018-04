Andrés Iniesta confirma entre lágrimas su marcha: "Mi etapa en el Barcelona acaba este año"

Andrés Iniesta arrancó la rueda de prensa más difícil de su carrera con lágrimas en los ojos. Ni siquiera hubo que esperar a la primera palabra para que sus ojos ya estuvieran humedecidos por la emoción del manchego. En sus primeras declaraciones, Iniesta explicó los motivos de su decisión: se va del Barcelona.

"Es un día muy difícl para mí. Entiendo que por naturaleza y por ley de vida lo que viene de aquí en adelante será cada vez más complicado y más difícil. No me perdonaría vivir una situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. Ni yo me lo merezco ni el club tampoco", confirmó Andrés.

El héroe de España en el Mundial de 2010 quiso dar las gracias a su familia futbolística, pero sobre todo a sus padres, a su hermana y a su mujer, que estaba acompañada de sus tres hijos.

"Lo que soy hoy como jugador y persona es en gran parte por el club y por La Masía. Agradecer a mis compañeros y a toda la gente que estamos en el día a día y que han estado durante todos estos años y esta temporada. Ellos me hacen mejor cada día. Gracias a todos los aficionados que me han mostrado su cariño. Gracias a mis padres y a mi hermana. Hace 22 años vinimos a Barcelona en coche y hoy están aquí conmigo. Y 22 años después estoy también aquí con la persona que me hace feliz cada día que es mi mujer. Nos hemos regalado tres tesoros, lo más importante que tenemos. Gracias por último, a mi afición y a todos los culés", comentó Iniesta.

No quiso desvelar su futuro concreto, pero sí descartó Europa: "No quiero enfrentarme a este club y todo lo que sea Europa está descartado. Quedan algunas cosas por cerrar y ya veremos lo que ocurre a final de temporada".