Mourinho explota por el tema Salah: "Yo lo compré y el Chelsea lo vendió"

José Mourinho ya no puede más. The Special One está harto de que le culpen de la salida de Salah del Chelsea en dirección a la Fiorentina cuando el egipcio aún no había despuntado como ahora lo hace de manera brillante en el Liverpool. El entrenador portugués le tuvo bajo sus órdenes, pero no se siente culpable de su salida en el año 2015.

"Todo lo que esta haciendo le debe haber sorprendido a él mismo porque es algo fantástico. Que sea un gran jugador con esta mentalidad, con esta madurez, que ya vivió un determinado número de experiencias, y por el estilo del jugador no me sorprende mucho. Sin embargo, al Chelsea llegó siendo un niño, físicamente no estaba preparado y mentalmente no estaba listo, social y culturalmente estaba perdido. Fue todo difícil para él. Él quería jugar más minutos y madurar. Se quería ir y le mandamos cedido a la Fiorentina. Allí empezó a madurar", comentó Mourinho.

El actual entrenador del Manchester United no quiso dejar la oportunidad de recalcar en ESPN que él no tuvo nada que ver con la venta de Salah: "El Chelsea decidió venderle y cuando dicen que soy el que le vendió, mienten. Yo le compré y acordé con él una cesión porque pensé que era necesario. La decisión de venderle para comprar otro jugador no fue mía.

Mourinho explicó quién vendió al egipcio, pero añadió a su vez por qué se dio esa marcha: "El Chelsea tenía extremos. Algunos de ellos todavía están allí, como Willian, Hazard y ellos estaban a un nivel diferente. La decisión de venderle y utilizar el dinero para la compra de otros jugadores no fue decisión mía".