Un árbitro salva la vida de un entrenador y luego le expulsa

Un árbitro de fútbol salvó la vida de un entrenador al reanimarlo después de sufrir un síncope en el campo de juego después de un partido de la liga de la ciudad argentina de Pergamino, a 210 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

"Me di cuenta de que algo estaba mal porque estaba pálido y no respiraba. Comencé el proceso de resucitación hasta que sentí que se le infló el pecho y empezó a toser. Así lo pude sacar" adelante, comentó hoy el árbitro Darío Cid al canal Todo Noticias.

El entrenador Luciano Susín, de Viajantes de Pergamino, sufrió un síncope después de reclamar por una discutida jugada en la que Cid no sancionó un gol a favor de su equipo, que perdía 2-1 ante Argentino de Alfonzo a pocos minutos del final.

Según Cid, el entrenador protagonizaba junto a varios de sus futbolistas una reclamación "exaltado" por la jugada cuando se desplomó en el campo de juego.

Quiero agradecerte, Darío, porque si no hubieses estado ahí no sé qué hubiera pasado. Cada vez que escucho lo que ocurrió me impresiona más», reconoció Susín a Cid también en declaraciones al canal televisivo.

Sin embargo, el entrenador le repitió durante la entrevista el reclamó que llevaba adelante en el campo de juego antes de desvanecerse.

"Para mí entender el balón entró claramente en el arco", dijo entre risas, a lo que el árbitro respondió que una vez que Susín fue derivado a un hospital local registró en su informe del partido que había expulsado al entrenador por su protesta. "Primero lo resucité y luego lo expulsé. Pero estoy contento de haber estado en el momento justo y el lugar indicado", sostuvo el árbitro.