El tremendo enfado de Monchi con los árbitros de la Champions: "Tenemos que alzar la voz"

Monchi acabó el partido entre la Roma y el Liverpool con un enfado monumental. El 4-2 final sumado al 5-2 de la ida dejó fuera al equipo italiano y su director deportivo habló de los colegiados al final del choque de vuelta en el Olímpico.

"Felicidades a Liverpool por la final, pero es hora de que el fútbol italiano eleve sus voces. Soy español, pero creo que el fútbol italiano tiene que levantar la voz ahora porque no es normal. No entiendo por qué no hay VAR en la competición de clubes de fútbol más importante del mundo. Los muchachos en el vestuario estaban muy enfadados. Esperamos que los que decidan el próximo año puedan poner el VAR. No sé por qué no lo hay, pero lo necesitamos. Sin estos errores todo habría cambiado", comentó muy enfadado Monchi.

El ex del Sevilla se queja concretamente de dos penaltis a favor no pitados: "No entiendo cómo no hay VAR en la competición más importante de Europa. Ha habido tanto en una semifinal como en otra temas extradeportivos que no nos han beneficiado. Las imágenes están ahí, yo no tengo que interpretar nada. Ha habido dos penaltis muy claros, uno de ellos posiblemente acarreando una expulsión con lo cual con lo cerquita que hemos estado de encontrar el objetivo tenemos que decir que ha influido".

Aparte de analizar su eliminatoria, Monchi también habló de la mano de Marcelo en el partido entre Real Madrid y Bayern de Múnich: "Es un momento en el que la UEFA se debe parar a pensar que el tema del VAR hay que introducirlo. Ayer vivimos la mano de Marcelo con el Bayern y son cosas que cambian el devenir de una eliminatoria y juega con muchos sentimientos a nivel de aficionados y a nivel de profesionales. Allí nos faltaron 5 minutos para hacer un gol y aquí también nos han faltado 5 minutos".

La temporada para la Roma de Monchi aún no ha terminado ya que deben acabar lo más arriba posible en la Serie A. Actualmente son terceros, pero muy lejos de Nápoles y Juventus, segundo y primer clasificado, respectivamente.