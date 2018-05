El todavía entrenador del París Saint-Germain, Unai Emery, ha reconocido, en una entrevista a la televisión francesa SFR Sport, que Kylian Mbappé "inicialmente quería ir al Real Madrid o al Barcelona". "Históricamente, este tipo de futbolistas franceses de 18 años salen de Francia. Los franceses deben estar orgullosos de tener a Mbappé en el PSG. Cuando le conocí a él y a su padre, Mbappé quería ir al Real Madrid o al Barça. Fuimos el club y yo quienes le dijimos que tenía que seguir en Francia", desvela el técnico guipuzcoano, que el próximo verano abandonará la entidad parisina tras dos temporadas.

Emery ha hablado de Neymar y de su situación en el equipo. "Lo que no puedo hacer es decirle a Neymar que se comporte en lo futbolístico porque es una estrella mediática. Lo que tenemos que hacer es que eso no afecte en el fútbol. Si nosotros estamos en el club y, después de un entrenamiento, Neymar tiene que hacer cuatro actos publicitarios... no es lo mejor. Hay que entender eso y protegerlo porque también es bueno para el club. Para mí la gestión de Neymar es que él se adapte a París. Yo he hecho el 50 por ciento del trabajo con él, queda otro 50 por ciento", afirma.

"Neymar tiene que ser feliz en París", añadía el técnico español. "Tiene brasileños en el equipo... pero él entrena y se va a su casa. No va a estar todos los días con los brasileños. Neymar no está al 100 por 100 instalado en París", reconoce un Emery que también dice que "fue una pena no tener a Neymar en la vuelta de Champions ante el Real Madrid. No sabemos hasta dónde podíamos llegar con él. Uno de los casos negativos de Neymar es no poder tenerlo para ese partido".

Asimismo, el preparador de Fuenterrabía también recuerda el 4-0 que el PSG le endosó al Barcelona la pasada temporada, en la ida de octavos de final de la Champions —aunque luego los azulgranas remontaron la eliminatoria con su victoria por 6-1 en el Camp Nou—. "Queríamos tener la pelota y hacer una presión muy agresiva, pero a la vez saber que podrían hacernos daño si salvaban esa presión. Era un duelo de once contra once, por eso fue un partido tan vistoso. Bielsa me dijo que era el mejor fútbol que había visto en el 4-0 tras el Barça de Guardiola", apuntaba.