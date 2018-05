Bartomeu reconoce contactos con el representante de Griezmann

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, ha concedido una entrevista en Rac1 en la que ha hablado de todos los temas de la actualidad del equipo azulgrana. El Clásico, el VAR, Valverde, Griezmann...

Polémicas arbitrales en el palco del Clásico

"No siempre coincidimos con las decisiones arbitrales. Evidentemente hay discrepancias con algún gol o algún fuera de juego. Cada uno defiende a su equipo con cierta cortesía presidencial".

El VAR

"Nosotros siempre hemos defendido el VAR. Recordemos los goles fantasmas, aquel final de Liga contra el Atleti en el Camp Nou con un gol de Messi que no nos contaron".

El pasillo en el Clásico

"Es un tema de respeto entre jugadores, entre profesionales del fútbol. Aquí está la iniciativa de los jugadores, que hablan entre ellos y se conocen. Estoy convencido de que el Barça le habría hecho el pasillo al Madrid si hubiera ganado la Liga. En el Mundialito no se hizo porque nosotros no jugamos esa competición".

Valverde

"Será el entrenador la próxima temporada. No se dudó de él al acabar el partido de Roma. Nunca se me pasó por la cabeza su destitución".

Contactos con Griezmann

"No hablamos de jugadores de otros equipos. Estamos analizando la temporada y ya veremos qué haremos con las entradas y salidas. Me lo he encontrado alguna vez en Baleares. No he hablado con él este año, sí lo hice con su representante en octubre. Con Cerezo he hablado de muchas cosas, pero no de esta".

Cesion de Dembele

"Ahora mismo esto no está sobre la mesa. Cuando acabe la temporada, el área técnica nos comunicará sus decisiones".

Presos politicos

"El Barça deja a sus socios expresarse libremente. Ayer se vieron ciertas pancartas así en el Clásico. El Camp Nou es un espacio de libertad. Lo fomentamos y defendemos desde el club. Estamos pidiendo explicaciones por lo que pasó en la final de Copa".

600 millones gastados en fichajes

"No siento ninguna decepción ni sensación de fracaso entre los aficionados. La mayor parte de esa cifra corresponde a Coutinho y Dembélé. Tengo la esperanza y la convicción de que estos jugadores, a partir de la temporada que viene, se consoliden. Es difícil retar a los jugadores que ya están de titulares".

Neymar y el Real Madrid

"Es libre de hacer lo que quiera. Creo que tiene contrato con el PSG. Yo me ocupo del Barça. Si un jugador como él se va al Madrid, pues nos enfrentaremos a él. Me sorprendió cómo salió del Barça. Tenemos un litigio laboral con él. Supongo que el día que haya juicio, todo esto saldrá a la luz".

Elecciones a la RFEF

"El Barcelona le ha pedido a los candidatos que cambien la Copa a partido único y que Competición pueda entrar de oficio en temas de violencia. Votaremos al que lo incluya en su programa. Existe la posibilidad de abstenerse".