Iker Casillas y el Oporto han ganado la liga portuguesa tras cuatro años de sequía. El portero español, que empezó siendo titular, perdió el puesto y ha terminado siendo determinante con sus paradas, todavía no sabe si continuará en el Oporto la próxima temporada. Su contrato finaliza en junio de 2018 y nadie en el club le ha notificado nada al respecto.

Pese a que se ha publicado que Iker Casillas estaba descontento en el Oporto y que se quería marchar, parece más bien lo contrario. El portero, en una entrevista para Marca, implora que el club le ofrezca un nuevo contrato. "La realidad es que el 30 de junio acaba mi contrato con el Oporto y no sé qué pasará. Es cierto que el presidente Pinto da Costa ha mostrado mucho interés y me ha dado mucho cariño. La gente me lo ha vuelto a demostrar ante el Feirense una vez más... y estoy encantado. Es cuestión de hablar las cosas, pero, a día de hoy, no sé lo que va a pasar. Quiero seguir jugando al fútbol y si el Oporto llama a mi puerta le recibiré con los brazos abiertos",ha afirmado.

Tras estas declaraciones, Casillas deja claro su deseo de forma pública. Ahora, Jorge Nuno Pinto da Costa, el presidente es quien tiene la decisión en su mano. El portero, de 37 años, lo ha dejado claro. "Estoy muy agradecido a la ciudad de Oporto porque me ha dado una tranquilidad que buscaba y necesitaba cuando salí del Madrid", ha añadido.

Y sus compañeros también quieren que continúe.