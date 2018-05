Messi, Piqué y el árbitro: las sanciones que podrían recibir

Varios órganos del fútbol español tienen la posibilidad de sentar un precedente tras lo sucedido en el clásico entre el Barcelona y Real Madrid. Tanto por lo sucedido en el terreno de juego como por lo que pasó en el túnel de vestuario. Hay tres incógnitas que podrían acarrear sanción para Leo Messi, Piqué y Hernández Hernández.

¿Va a sancionar el Comité de Competición a Leo Messi? Esta es la primera incógnita. Según varios testigos del Real Madrid, el jugador del Barcelona increpó al árbitro en el descenso al túnel de vestuarios. Sergio Ramos fue quien dejó la primera noticia al respecto al afirmar que "Messi le ha metido un poco de presión en el túnel, no sé si habrá cámaras, no sé si en la segunda parte habrá hecho que haya pitado de otra manera. Es fútbol y todo hay que dejarlo dentro del campo, siempre que no vaya a hacer daño hay que tener ese respeto". Desde el conjunto blanco, se va más allá y aseguran que Messi amenazó al colegiado y le dijo que "te cagas, esto es una puta mierda. Ya está bien de regalarles cosas".

Desde el entorno de Messi se niega que el jugador se dirigiera al árbitro con estas expresiones pero sí admiten que fue al árbitro a pedirle explicaciones por la tarjeta roja que había visto Sergi Roberto. ¿Saldrán imágenes sobre esto? La Liga ha asegurado a Libertad Digital que no existen imágenes porque no hay cámaras en esa zona del estadio. El Comité de Competición podría sancionar o, al menos, investigar todo lo sucedido. Hay muchos testigos de lo sucedido.

¿Va a sancionar La Liga a Piqué? El central del Barcelona considera que la Liga está manipulada. Es la conclusión a la que se puede llegar tras saber lo que le dijo a Nacho al oído en el túnel de vestuario. "Sabes que ganamos ligas con 15 puntos de distancia, si no es imposible",le comentó al oído. El central del Barcelona considera que los árbitros pitan en contra del Barcelona y a favor de otros equipos como el Real Madrid. Y, en este caso, hay audio de esta conversación.

Piqué tiene otra posible sanción. Como se pudo ver claramente tras la expulsión de Sergi Roberto, el central aplaude en la cara de Hernández Hernández. El colegiado no lo reflejó en el acta pero cuando el arbitro sí lo hace, el infractor recibe dos partidos de sanción en virtud de la aplicación del artículo 117 ("Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas") del código disciplinario.

3 partidos de sanción para Fran Merida por aplaudir al árbitro, se los metió el comité de competición, a Pique no le caerá ninguno pic.twitter.com/BcuHEaviLx — @Anti_FCB (@Cleomenes_1) May 7, 2018

Y por último, ¿por qué el cuarto árbitro le dijo a Hernández Hernández que hubo falta y el árbitro no la pitó? Esta es la última de las múltiples preguntas que ha generado su mal arbitraje en el Clásico. Hay unanimidad con relación a su actuación pero, ¿habrá sanción del Comité Técnico de Árbitros con la famosa nevera? Pese a que se ha desvelado que el colegiado cometió un grave error al no pitar la falta de Luis Suárez, aconsejado por el cuarto árbitro, el Comité no tiene previsto sancionar a Hernández Hernández y volverá a arbitrar este fin de semana.