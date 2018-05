Iker Casillas enreda contra Zidane y Ramos

El portero del Oporto, Iker Casillas, ha dado su opinión sobre el hecho de que el Real Madrid, su antiguo club, no hiciera pasillo al Barcelona en el pasado clásico en el Camp Nou. El ex capitán del conjunto blanco afirmó que "a lo mejor si hubiera hecho pasillo al Barcelona" porque el club azulgrana "lo hizo hace algunos años" en el Santiago Bernabéu en la Liga que ganó el Real Madrid con Schuster como entrenador.

Declaraciones que no van en la linea de Zidane y de su amigo y ex compañero, Sergio Ramos. Ambos han dicho en más de una ocasión en los últimos días que no habría pasillo al Barcelona porque el club catalán no hizo pasillo al Real Madrid tras ganar el pasado Mundial de Clubes. Iker Casillas, además, afirmó que "no hecho de menos al Real Madrid".

Respecto a su futuro, Iker Casillas, en declaraciones para la cadena Cope, afirmó que "no sé si seguiré en el Oporto. Dependerá un poco de lo que piense estos días, pero no he tomado todavía una decisión."

El portero, que cumplirá 37 años a finales de mayo, no descarta volver a la selección española. "Yo confío en mi mismo y sé que puedo volver a la selección. No sé cuando, pero volveré".