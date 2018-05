"Xabi siempre ha llevado el escudo de la Real. La Real le llevará a él como escudo", afirma el comunicado de la Real Sociedad en el que se explica el original homenaje que recibirá el capitán este fin de semana.

El Real Sociedad – Leganés de la jornada 37 de La Liga será un partido histórico para el equipo vasco. Se despedirá el centrocampista español tras toda una vida deportiva en el club. Y por ello, el club ha creado una camiseta especial con la que vestirán los jugadores de la Real Sociedad. En lugar del escudo de la Real Sociedad, estará la cara de Xabi Prieto en un dibujo.

Xabi Prieto dejará la Real Sociedad siendo el jugador que más veces ha vestido la camiseta de este equipo. 529 veces y siendo, además, el quinto máximo goleador por detrás de Kovacevic, Satrustegui, López Ufarte, Meho Kodro y empatado con Imanol Agirretxe. Xabi es de los pocos futbolistas que han estado solamente en un club durante toda su carrera. Y en su caso, tiene más merito porque ha rechazado ofertas de clubes superiores. En el caso de Xabi, en concreto, del Fútbol Club Barcelona.

Después del partido, tanto él como Carlos Martínez recibirán un homenaje por parte de la afición. Xabi Prieto deja el fútbol tras arrastrar una pubalgia que le mantiene fuera del once titular desde hace 13 jornadas. No está ni confirmado que tengo minutos este fin de semana. Lo mismo le sucede a Carlos Martinez que no ha entrenado esta semana con el grupo.