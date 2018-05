Florentino Pérez, su cúpula directiva y la dirección deportiva, tienen claro el nombre del objetivo número 1 para la próxima temporada: Neymar. El problema es que el brasileño juega en el PSG, un equipo presidido por Nasser Al-Khelaifi, pero controlado por el emir de Qatar y la QIA. Hombres poderosos que ven su salida como un golpe a su orgullo. Neymar es la imagen del PSG y de Qatar, país que organizará el Mundial del 2022.

Qatar Investment Authority (QIA) es un fondo soberano de inversión que desde el 2011 se hizo con todas las acciones del conjunto parisino y que maneja los beneficios de la explotación del petróleo y el gas natural del millonario país.

QIA, además, es propietaria de la famosa tienda londinense Harrods, del edificio Empire State de Nueva York, la cadena Al Jazeera y posee acciones de aerolíneas como Iberia y British Airways, los bancos Barclays y Credit Suisse, la casa Volkswagen o la productora Miramax de Disney.

Ya puede llamar a su puerta el Real Madrid con 400 millones de euros, que si la QIA, que tiene el dinero por castigo, no tiene intención de vender a Neymar, ni siquiera se sentará a negociar. La única vía de escape que le quedaría al brasileño sería enfrentarse cara a cara con su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, y pedir que le deje salir. Algo que ya hizo en su día el italiano Verratti ante el interés del Barcelona. El resultado... arrojó una moraleja: jamás infravalores el poder de un emir.

En el PSG lo tienen claro: Neymar no puede salir. Es una cuestión de Estado en el que su propio orgullo está en juego.

Nasser al Khelaifi, contundente

El presidente del PSG no se anda con chiquitas a la hora de comentar el futuro de su estrella. "Neymar se va a quedar al 2000%", dijo en zona mixta tras el partido que su equipo perdió 0-2 ante el Rennes, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de un traspaso de su máxima estrella, el fichaje más caro de la historia del fútbol, al Real Madrid tras sólo una campaña en París.

"Los medios españoles hablan y hablan desde octubre, que si no está contento... es falso y no voy a responder a rumores. Tiene contrato y se va a quedar", zanjó Nasser.

Nasser Al-Khelaïfi : « Neymar veut rester à 2000% » pic.twitter.com/OGVrsGgnrG — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) May 12, 2018

Por mucho que algunos medios se empeñen en vestir de blanco a Neymar, en ocasiones no puedes tener lo que deseas. Ney no tiene cláusula de rescisión ni cláusula liberatoria como algunos medios insinuaron. Si el PSG le cierra la puerta, no podrá salir. Al menos la próxima temporada, todO indica que el brasileño o fuerza mucho la situación o seguirá encerrado en la cárcel de oro parisina.