El gran y sorprendente gesto de honradez de Coentrao con la selección de Portugal

Fabio Coentrao no estará en el Mundial de Rusia y no lo hará, en primer lugar, porque no quiere él mismo. El actual futbolista del Sporting de Portugal tras buscar acomodo después de su paso por el Real Madrid ha confirmado en sus redes sociales que ha renunciado a jugar el campeonato del mundo.

"La semana pasada, tras una gran deliberación, informé al seleccionador nacional de que, después de una temporada de gran desgaste, no me siento en las condiciones necesarias para representar a la selección portuguesa en una prueba con la exigencia que tiene un Mundial", comentó Fabio en su cuenta de Instagram.

Coentrao, al que se le ha visto incluso llorando al ser sustituido esta temporada, ha sido muy sincero y cree que su nivel físico y mental no están al nivel necesario para representar a su país.

"Jamás daré la espalda a mi país y espero poder representar a nuestra selección más veces en el futuro", sentenció Coentrao.