La AFA entrega una guía práctica para enseñar cómo ligar con rusas

La Asociación del Fútbol Argentino entregó un manual con el título "Idioma y Cultura rusa" en el que se abordan todo tipo de temas y cuestiones. Incluso se llegan a dar consejos para seducir a las rusas durante el Mundial que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio. Lo hizo durante unas charlas que se cursaron en la propia sede de la AFA.

Los periodistas argentinos presentes en las charlas, no podían creer lo que leían en una de las últimas páginas del cuadernillo que les entregó la AFA. "Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa". Sorprendidos, no dudaron en fotografiar el contenido y publicarlo en las redes sociales y, lógicamente, en minutos se convirtió en viral.

Tras el tremendo revuelo generado, la AFA retiró los cuadernillos, arrancó la página en la que se dan los consejos prácticos para ligar en Rusia y entregó de nuevo el material a los allí presentes.

Algunos de los consejos que se podían leer para orientar a los argentinos sobre cómo tienen que seducir a una mujer rusa eran las siguientes:

"Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también quieran, peros son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor".

"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo".

Lo más surrealista, dentro del surrealismo de la guía, era un supuesto Anexo en el que la AFA afirmaba: "Si usted tiene alguna duda y se complica el tema, saque un billete de 100 rublos –unidad monetaria rusa–. Ese mensaje es universal".