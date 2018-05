Je me repasse en boucle... Un face à face c'est déjà un miracle contre l'Atletico. Oblak qui se couche un peu juste avant la frappe, c'est un miracle aussi... On ne va pas accabler Germain, trop cruel pour lui. Mais avec ce but, il y aurait eu au moins match... #OMATM pic.twitter.com/4O8M7e4HXm