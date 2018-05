Casillas intenta hacerse el graciosillo... y termina siendo acusado de plagio

Iker Casillas se relaja en Madrid tras cerrar su futuro. El guardameta de Móstoles renovará su contrato con los Dragones tras acceder a reducirse la ficha.

Casillas, que recientemente declaró que esperaba volver a la Selección, tiró de ironía en plano avión mientras viajaba de Oporto a Madrid, donde pasará unos días con lo suyos, publicó el siguiente tuit:

55’ de vuelo a Madrid y me sentía observado... me percaté de todo al aterrizar... pic.twitter.com/UewNSnxr2h — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 18, 2018

La fotografía que publicó Iker junto al mensaje tenía truco. El hombre que aparece en la fotografía no está mirando a Casillas. Está de espaldas, por lo que tiene las gafas de sol ajustadas sobre su nuca.

En un primer momento, el tuit causó mucha gracia por el ingenio que mostró Casillas. Casi 7000 'me gusta' y 1200 retuits. Sin emabargo, todo cambió cuando varios tuiteros avisaron de que el ingenio mostrado por Iker no era 'virgen'. Y es que el portero español no ha sido el primero en publicar la imagen en cuestión. Ese honor, Iker, le corresponde al usuario @ElVatoLoco, que hace días publicó la misma foto.

Por ello, han sido muchos tuiteros los que le han recriminado a Casillas su plagio. Iker intentó ir de gracioso y al final terminó retratado