Escándalo: Platini revela "travesuras" en el sorteo del Mundial de Francia de 1998

Michel Platini tiene un humor muy peculiar, sobre todo cuando habla de amaños que a él, visto lo visto, no le parecen tan mal. El exjugador francés y expresidente de la UEFA ha desvelado la "travesura" con la que se adulteró el sorteo de grupos del Mundial de 1998 que organizó Francia y que ganaron los propios galos.

La final fue Francia-Brasil y los locales se impusieron por 3-0 con goles de Zidane y Petit. Ronaldo, que sufrió un ataque epiléptico la noche anterior, no pudo ayudar a los cariocas a cumplir su papel de favoritos. Platini ha asegurado que la final deseada por todos tuvo truco.

"No nos íbamos a molestar durante seis años en preparar una Copa del Mundo como para no hacer pequeñas travesuras. ¿Crees que los demás no lo hicieron", comentó el expresidente de la UEFA en France Bleu cuando le hablaron del casual sorteo de grupos inicial que provocó que los dos finalistas sólo pudieran verse las caras en el último asalto.

La "travesura" concreta fue colocar a los dos equipos en los grupos A y C, hecho que separaba sus caminos por los diferentes lados del cuadro en caso de clasificación para la fase de eliminatorias. A Platini, este amaño, le parece algo "normal".