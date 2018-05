La tercera Europa League de la historia del Atlético de Madrid siempre será recordada por un jugador en concreto: Fernando Torres. El delantero rojiblanco visitó con 11 años la plaza de Neptuno para celebrar el Doblete de la temporada 1995/1996 y ya con 34 ha cumplido su sueño de hacerlo como jugador ganando un título con el club de sus amores.

En la celebración junto al resto de sus compañeros se pudo ver al Torres más entrañable, besando en repetidas ocasiones a Neptuno cuando le puso la bufanda rojiblanca y también con un discurso que ya es historia del Atlético de Madrid.

Fernando Torres quiso dedicar aún más palabras de cariño a su afición y horas después de visitar Neptuno escribió una carta para su hinchada.

Cuando era pequeño nadie entendía porque quería llevar la camiseta del atleti al colegio cuando había perdido el anterior . Yo sabía lo que tendría que soportar, pero no me importaba, me hacía más fuerte. Sabia que un día el atleti tendría un equipo que nos representaría , que costaría mucho trabajo , pero lo íbamos a conseguir.

Gracias a todos mis compañeros que lucharon conmigo en Segunda , fueron años duros pero nunca llevé con más orgullo nuestra bandera que cuando no la quería nadie. Gracias también a los que lucharon en los años de transición y los que empezaron a ganar porque de todos ellos es una parte de esto. Gracias también a las generaciones anteriores que me sirvieron de inspiración. Pero sobre todo gracias a los que hoy son mis compañeros , que son esos que soñaba cuando era niño que un día llegarían a mostrarnos a todos que el atleti es mucho más que ganar, pero ganar sabe diferente. Estoy muy orgulloso de ser parte de ellos, los elegiría siempre.

Y gracias afición por hacerme sentir tan afortunado , nunca necesité un título para sentirme el jugador más querido del mundo, pero ahora os debo un poquito menos.

He necesitado toda una carrera para conseguir estar donde me prometí cuando tenía 11 años, y os aseguro que ha merecido la pena.

Os espero a todos el domingo.

Gracias por tanto y perdón por tan poco.

#forzaatleti"