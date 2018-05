Hay que tener cara. Y mucha. Dice ahora el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, que su club "no funciona a golpe de talonario como otros equipos". "El problema del Barça no es la inversión, sino la masa salarial. Por eso hay que buscar más recursos. Hay equipos que funcionan a golpe de talonario. El Barça no funciona así", aseguraba Bartomeu en una entrevista concedida a Catalunya Radio.

Tal vez Bartomeu olvida los nombres de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, los dos fichajes más caros en la historia de la entidad azulgrana: el Barça pagó 160 millones de euros por el brasileño en el pasado mercado de invierno, meses después de haberse gastado 145 millones en el fichaje del francés.

Al margen de esta tremenda metedura de pata, a Bartomeu le han preguntado por uno de los nombres propios de la actualidad futbolística como es el de Antoine Griezmann. Pero él ha salido por la tangente: "Como entenderán, no puedo hablar de este tema. Tenemos el máximo respeto por los jugadores que trabajan en otros clubes".

Bartomeu asegura que lo primero será "cerrar la carpeta de esta temporada, que termina cuando acabe junio. Y luego, el 1 de julio, vemos la próxima". Ese día la cláusula de rescisión del contrato de Griezmann con el Atlético de Madrid baja a 100 millones de euros.

Cuando la entrevistadora, Mónica Terribas, le preguntaba si le gustaría ver al delantero francés jugando con la camiseta azulgrana, Bartomeu respondía: "A todos los culés les gusta que los mejores del mundo jueguen en su club, pero eso es imposible. Hay que pensar que el Barça ya tiene a muy buenos jugadores, como se ha demostrado esta temporada".