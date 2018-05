"En el Barça entendemos el fútbol como espacio-tiempo. ¿Quién lo domina? Busquets, Messi, Iniesta... son maestros del espacio-tiempo. Siempre saben qué hacer, si están solos o rodeados. Esto hay centrocampistas como Casemiro que no lo entienden". Son declaraciones de Xavi Hernández a principios de este año en una entrevista a El País, dejando así entrever que el brasileño no podría jugar en el FC Barcelona por no tener el ADN Barça.

Cuatro meses y medio después, a Casemiro le han recordado estas palabras de Xavi en una entrevista a El Larguero de la Cadena SER, y el mediocentro brasileño, que el sábado va a jugar su cuarta de final de Champions contra el Liverpool en Kiev, respondía al de Tarrasa con un recado en toda regla. "Como no entiendo el fútbol, no podría fichar por el Barça (...) Pero cada uno entiende lo que quiere. Si preguntas a uno del Madrid la historia que estoy haciendo en este club. Llevo aquí cuatro años y es mi cuarta final de Champions. Cada uno puede hablar lo que quiera".

"Como ha dicho Xavi", insistía Casemiro, "yo no entiendo el fútbol y no podría fichar por el Barça. No tengo el fútbol del Barcelona. Soy del Madrid", sentenció el 14 blanco.