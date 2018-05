No es broma: el museo del Real Madrid se queda pequeño tras la Decimotercera

La Décimotercera Champions League, conquistada por el Real Madrid, no entra en el museo del Santiago Bernabéu. La exclusiva la dio Florentino Pérez, tras la final en Kiev del pasado sábado. La cuestión es que los periodistas que recibieron esta información pensaron que era una broma, "un sarcasmo con un poquito de fanfarronería", describe Tomás González Martín, uno de los presentes. No era una broma. No caben más Copas de Europa en la sala de trofeos del club en el Santiago Bernabéu.

Ante este problema logístico, el Real Madrid va a tener que hacer obras en el museo para poder colocar las trece Champions en línea como es tradición desde que se levantara la Décima Copa de Europa en Lisboa. La cuestión es que cuando se realizó la obra, en mayo de 2014, no tenían previsto conquistar otras tres Champions League de manera consecutiva y en tan pocos años de diferencia. Total, que la vitrina que se hizo hace cuatro años, se ha quedado pequeña.

De momento, la décimotercera está expuesta en una vitrina individual, separada de sus hermanas. El museo del Santiago Bernabéu todavía no tiene las 13 Champions en la misma vitrina y no estarán juntas hasta dentro de una semana cuando comiencen las obras. Será entonces cuando se vea la clásica imagen de Florentino Pérez colocando la nueva Champions. La imagen que se ha repetido cuatro veces en los últimos cinco años.