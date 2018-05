¿Y Guti, qué? El misterioso movimiento del entrenador de la cantera blanca

Guti, el pasado 26 de abril, anunció que no continuaría en el Real Madrid. El ex jugador, según sus explicaciones, necesitaba progresar como técnico. En el Juvenil A, filial del Real Madrid, había ganado todos los títulos posibles. División de honor, Copa Juvenil y Copa del Rey juvenil. Hasta el propio Zidane le aconsejó a Guti que no dejará el Real Madrid.

En las últimas semanas y tras la decisión de Asier Garitano de dejar el Leganés, el equipo madrileño ha estado negociando con Guti sin llegar a un acuerdo. Pese a su decisión, que ha comunicado públicamente en un programa de televisión y pese a negociar con un equipo de primera división, Guti, finalmente, continuará en el Real Madrid. No se ha marchado. Seguirá. ¿Por qué? Lo más llamativo de su caso es que no le han dado el ascenso que deseaba para progresar como entrenador.

Solari, técnico del Castilla, continuará en el cargo pese a sus malos resultados y, por lo tanto, no habrá ascensos entre los entrenadores de categorías inferiores. Hasta hace dos días, en el Real Madrid aseguraban que Guti iba a continuar en el juvenil A. Pero, ¿y si Guti ya sabía la decisión de Zidane? ¿Guti podría ascender al primer equipo como entrenador? ¿Podría ser el segundo entrenador de Pochetino como lo fue Zidane de Ancelotti?