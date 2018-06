La promesa de Pedro Sánchez: "No iría al palco del Bernabéu si me invitan"

Pedro Sánchez deberá cumplir muchas promesas a nivel político como nuevo presidente del gobierno, pero una de ellas parece bastante improbable que puede llevarla a cabo y esa no es otra que acudir con máximo responsable del gobierno al palco del Santiago Bernabéu.

"No iría al palco del Bernabéu si me invitan. Lo declinaría. Al baloncesto sí iría", dijo Sánchez en una entrevista con El Larguero de la Cadena Ser en noviembre de 2015.

Pedro Sánchez, reconocido seguidor del Estudiantes, pasó antes por el Real Madrid de fútbol, algo que hace que todavía sorprendan más sus declaraciones: "Comencé jugando al fútbol en la cantera del Madrid, jugaba de central, pero me pasé al baloncesto y no me arrepiento. Entrar en Estudiantes fue de las mejores decisiones que tomamos".

Pese a todo, Sánchez reconoció en su día que creció viendo a los blancos: "He crecido viendo al Real Madrid de Juanito, que se dejaba la piel hasta el último minuto y es lo que se merece una afición".