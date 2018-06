Pochettino: "¿El Madrid? Tengo contrato con el Tottenham, pero dejaré que todo fluya"

El técnico argentino Mauricio Pochettino, que aparece en todas las quinielas como la primera opción para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, ha asegurado que su compromiso con el Tottenham "es máximo" y que después "que pase lo tenga que pasar".

"Hace diez días que he renovado con el Tottenham. Estoy contento y feliz de que en Tottenham estén felices conmigo después de cuatro años. El fútbol te depara circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de cosas que se pueden tocar, hablar de suposiciones no ayudan a nadie. Como hago siempre dejaré que todo fluya y que pase lo que tenga que pasar", ha dicho.

El argentino ha realizado estas declaraciones en Barcelona durante la presentación de Un mundo nuevo. Diario íntimo de Pochettino en Londres, el libro autobiográfico que firma junto al periodista Guillem Balagué.

El Tottenham ha sido tercero en la Premier League esta temporada cayendo en octavos de final de la Champions ante la Juventus. Sin embargo, el balance y la imagen de Pochettino dentro y fuera de Inglaterra son muy buenos.