¿Quién es el único jugador del Real Madrid que no se ha despedido de Zidane?

Tras un año en el que Gareth Bale ha pasado de parecer importante a no serlo y después a ser el héroe de Kiev ante el Liverpool, la salida de Zinedine Zidane del banquillo blanco parece no haberle afectado demasiado. Su relación no ha sido la mejor posible debido a la suplencia de Gareth, pero se esperaba que el propio jugador cumpliese con el trámite de mandar un mensaje de despedida a su ya exentrenador. No ha sido así.

En las últimas horas, toda la plantilla del Real Madrid se ha despedido de Zidane con mensajes de apoyo y gratitud hacia el entrenador francés cuya dimisión cogió a todos por sorpresa. Toda la plantilla, salvo Gareth Bale, que ha tomado la decisión de guardar silencio. Ni un sólo mensaje destinado a Zidane aparece en su cuenta de Twitter, Facebook o Instagram.

Este es el último mensaje que aparece en la cuenta personal de Bale

Google Translate ist eine wunderbare Sache 🤣🤣 https://t.co/V3Pq8hx7K0 — Gareth Bale (@GarethBale11) 31 de mayo de 2018

Gareth Bale se encuentra de vacaciones al no estar Galés clasificada para el Mundial. Su futuro también está en el aire ya que desde la Premier varios equipos se han mostrado interesados en su fichaje. El Manchester United de Mourinho es el mejor colocado, sin embargo, el papel que le pueda dar el nuevo entrenador del Real Madrid puede hacerle cambiar de opinión y pelear por ser titular en el Santiago Bernabéu.