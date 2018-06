El culebrón que ataña directamente a Antoine Griezmann sigue quemando capítulos. Según informa el diario ABC, el ariete galo habría rechazado una ostentosa oferta del conjunto culé para permanecer la próxima temporada en el Wanda Metropolitano. La decisión ha sido comunicada a su círculo más cercano y es que, en plena madurez futbolística, no se mueve por dinero, sino por ambición.

La oferta, poco desdeñable por parte del Barcelona, no ha surtido el efecto deseado y sumado a las promesas de reforzar la plantilla y la continuidad de Simeone a los mandos del Atleti, parecen haber influido en su decisión. Griezmann considera al técnico argentino el principal culpable de su alto rendimiento y de haberle colocado en la élite de los delanteros.

Una visita a su hogar al término de la temporada por parte de varios directivos del Atleti y del director deportivo, Andrea Berta, pudieron lograr el 'sí' definitivo del futbolista. En el plano de lo personal, la opinión de su círculo más íntimo es la de no mudarse de la capital.

Griezmann sabe que en el Barça podría permanecer a la sombra de Messi y que en el Atlético, junto a los refuerzos prometidos, podrían aspirar a competir por todo. Además, su cláusula pasaría a ser de 200 millones para evitar situaciones similares en el futuro.

El entorno de Griezmann lo niega

El entorno de Griezmann ha desmentido esta información al prestigioso diario galo L’Equipe :

"Hasta la fecha, no sabemos dónde jugará Antoine la próxima temporada. Aún no ha decidido su nuevo club. Y, contrariamente a todo lo que se ha dicho en los últimos meses, no ha firmado ningún precontrato con el Barça".

¿Habrá fumata blanca antes del Mundial?