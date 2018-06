El culebrón Antoine Griezmann sigue quemando capítulos. Según informa el diario ABC, el ariete galo habría rechazado una ostentosa oferta del conjunto culé para permanecer la próxima temporada en el Wanda Metropolitano.

Sin embargo, el entorno de Griezmann ha desmentido esta información al prestigioso diario galo L’Equipe :

“Hasta la fecha, no sabemos dónde jugará Antoine la próxima temporada. Aún no ha decidido su nuevo club. Y, contrariamente a todo lo que se ha dicho en los últimos meses, no ha firmado ningún precontrato con el Barça”.

¿Habrá fumata blanca antes del Mundial?