Yaya Touré tacha a Guardiola de racista: "Finge no tener problemas con los jugadores de color"

Yaya Touré ha decidido abandonar el Manchester City al final de temporada y, pese a que ya tiene 35 años, no renuncia a seguir compitiendo al más alto nivel. El centrocampista de Costa de Marfil se ha despachado a gusto en una entrevista que este lunes publica France Football, donde el jugador incluso acusa a su hasta ahora entrenador, Pep Guardiola, de racista: "Finge no tener problemas con los jugadores de color".

"Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado", comenta Touré en la entrevista.

Touré llegó al City procedente, precisamente, del Barça de Guardiola en el año 2010. Entonces se convirtió en un jugador determinante para el devenir del equipo skyblue y ahora cierra una etapa, al finalizar su contrato, de la peor manera posible.

"Dentro del vestuario, delante de todo el mundo, el entrenador te dice, cuando tú eres el segundo capitán: 'No te siento motivado, si no te quieres quedar, vete a ver a los jefes y arréglate con ellos'. Eso me demuestra una falta de respeto total".

Así de claro habla Touré sobre el técnico de Sampedor para volver a insistir con el racismo: "Cuando te das cuenta de que tiene problemas de manera continua con africanos, me hago preguntas". Y asegura que el de Costa de Marfil que no es el primero que habla en estos términos de Guardiola, añadiendo que "en el Barça hay algunos que se han hecho preguntas". "Puede que nosotros, los africanos, no siempre seamos tratados por algunos de la misma manera", insiste.

Yayá Touré también cree que "Guardiola es demasiado listo como para dejarse pillar", dejando entrever que la imagen pública del técnico difiere mucho de lo que él ha experimentado trabajando con el de Sampedor.

"El día que alinee a cinco africanos en su once, prometo enviarle una tarta", sentenció.