Pep Guardiola habla en público unas horas después de las controvertidas declaraciones de Yaya Touré, quien le tachaba de ser racista. El técnico del Manchester City ha preferido no crear más polémica y ha decidido no hacer comentarios a las palabras del costamarfileño.

"No voy a responder a lo que dijo Touré. No tengo nada que decir de eso". Además, no se olvidó de la no convocatoria de Sané con la selección alemana, algo que, considera Guardiola, una decisión muy respetable, pero añade que "Löw vería cosas. Le tocará descansar para la temporada próxima estar a tope".

También se le preguntó por la situación que está viviendo el Real Madrid y, en especial, la salida de su compañero de gremio, Zidane. "Se habrá ido por situaciones que habrá visto y no le gustaron. Le admiro mucho. Era uno de mis ídolos cuando jugaba y como entrenador lo hizo muy bien. Volverá temprano. Si se fue es porque lo sintió. No cualquiera se va del Madrid o del Barça de esta manera".

Aunque no le tuvo como pupilo, Guardiola lanzó un mensaje directo al Real Madrid sobre la situación que vive Neymar en el Paris Saint Germain. "Ni yo voy a ir al PSG ni el vendrá al City. ¿Al Madrid? Por lo que sé, salir de París no es sencillo, aunque en el fútbol todo es posible", avisa el técnico.

Espera un verano movido en la Casa Blanca y es que, desde la final de la Champions, los madridistas no han podido respirar tranquilos. Habrá que esperar para ver si Neymar hace puente en París para acabar en la capital.