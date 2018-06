Escándalo en México: ocho jugadores y 30 escorts antes de viajar a Rusia

No es la primera vez y en México empiezan a estar muy hartos de las fiestas que los jugadores de su selección realizan en las concentraciones de la tricolor. El último episodio de la selección azteca ha tenido inmersos a ocho internacionales y 30 escorts.

Todo tuvo lugar en la previa del viaje a Rusia y después del amistoso que México ganó por 1-0 ante Escocia. Según desveló TvNotas, Guillermo Ochoa, Jonathan y Giovani Dos Santos, Marco Fabián, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo acudieron a una fiesta en la que había invitadas 30 escorts.

"Yo les vi. Llegaron a la casa de las Lomas alrededor de las 10:30 de la noche y ahí la pasaron muy bien entre música, tragos, juegos y mujeres. Tenián la noche libre, sin sus esposas y novias", comentó una fuente anónima.

Guillermo Cantú, secretario general de la selección mexicana, ha querido restar tensión al asunto desligando esta fiesta del aspecto profesional del equipo: "Son los riesgos que uno corre con la libertad. No es que nos guste o no, simplemente hay que tener claro que es un día libre y no han faltado a un tema de entrenamiento o concentración. En el tema de los valores, yo no voy a condenar a los jugadores. Es una decisión libre que puedan disponer de su tiempo, pactado con la organización previo a una semana del viaje. El tema de la libertad es un tema complejo, por supuesto".