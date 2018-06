Cada día que pasa, Cristiano Ronaldo se aleja del Real Madrid. El tiempo, lejos de apaciguar las aguas, está teniendo el efecto contrario. Es un pulso en toda regla. El mismo que intentó el verano pasado. Y en el Madrid están cansados y no dan su brazo a torcer. Desde el club aseguran que podrían revisar el contrato pero que las formas están agotando a las personas que toman estas decisiones. Es decir, a Florentino Pérez. Por mucho que el entorno de Cristiano hable de "falta de cariño", todo se reduce a una cuestión económica y ahí, las dos partes están muy distanciadas.

Cronología de la situación

A Bola, el 16 de junio de 2017

La tensión entre Cristiano Ronaldo y el presidente del Real Madrid viene desde hace casi un año. Desde el verano pasado cuando desde Portugal se filtró el enfado del delantero y su deseo de marcharse de España. Información corroborada por periodistas cercanos a él en público y que Cristiano nunca desmintió. El futbolista considera, y así lo filtra a su circulo, que el Madrid le prometió una mejora de contrato que el club ha ido demorando en el tiempo con el consecuente enfado de Cristiano al considerarse "ninguneado".

Tras la consecución de la décimotercera Champions League, Cristiano estalló. En el mismo césped de Kiev, con la Copa dando la vuelta de honor, el delantero deja caer que su futuro no está en el Real Madrid, club del que habló en pasado. Cuentan las personas que trabajan con él, que el enfado de Florentino Pérez fue mayúsculo y que es algo que tiene el presidente en su mente constantemente cuando tiene que tomar decisiones sobre Cristiano.

¿Qué ha pasado tras la final?

Record, 7 de junio de 2018

Los primeros días fueron positivos para la continuidad de Cristiano. El portugués recibió el cariño del vestuario y de la afición. La salida de Zidane, aunque parezca lo contrario, también ayudó. Madrid y Cristiano se dieron una tregua y por eso no va a hablar en la concentración de la selección portuguesa, pese a que eso fue lo que le prometió a la afición del Real Madrid en las declaraciones que realizó en el césped de Kiev.

Sin embargo, tras unos días de paz informativa, la maquinaria informativa del entorno de Cristiano Ronaldo se ha puesto las pilas. Y esto, como habíamos avanzado, está agotando a Florentino Pérez, cansado de las presiones y formas del jugador para lograr una considerable subida de sueldo. ¿De qué cantidad estamos hablando? Cristiano cobra 21 millones de euros por temporada y según el jugador, el club le prometió una subida de 9 millones. Hasta llegar a los 30 por temporada. Información, está, que niega el Real Madrid.

La información que tiene esRadio y Libertad Digital, es que Cristiano quiere seguir en el Real Madrid y Florentino Pérez quiere que Cristiano siga en el Real Madrid. Sin embargo, sus posturas están muy lejanas desde hace mucho tiempo y no ha habido aproximaciones a un acuerdo. Más bien, todo lo contrario. Cristiano es intransigente y mueve todos sus hilos para conseguirlo. El año pasado fue el diario A Bola. Este ha sido Record quien informa este jueves en su portada que "Cristiano se va del Madrid".

El Real Madrid no le ofrece los 30 millones que Cristiano demanda. Las amenazas públicas o a través de periodistas, no ayudan. Y la respuesta desde el club es clara. Tiene 33 años, renovó hace menos de dos años y lo que cobre Messi, Griezmann o Neymar no es problema del Real Madrid. Aseguran que la escala salarial es clave en la organización del vestuario y recuerdan que su claúsula es de 1000 millones de euros.